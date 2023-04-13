Samsunspor, 11 yıl sonra Süper Lig’de

Yılport Samsunspor, 11 yıl aranın ardından Spor Toto Süper Lig’e döndü.

Samsun. Fotoğraf: AA

Süper Lig’de son olarak 2011-2012 sezonunda mücadele eden Karadeniz temsilcisi, ligi 16. sırada tamamlayarak bir alt lige düşmüştü.

Samsunspor, 11 yıl aranın ardından taraftarına yeniden Süper Lig sevinci yaşattı.

Spor Toto 1. Lig’de iyi bir sezon geçiren ve 20 maçlık yenilmezlik serisi yaşayan kırmızı-beyazlılar, 32. haftada en yakın takipçisi Eyüpspor’un konuk ettiği Gençlerbirliği’ne 2-0 yenilmesiyle normal sezonun bitimine 6 hafta kala Süper Lig’e yükselmeyi garantiledi.

Taraftarlar kentte kutlama yaptı.