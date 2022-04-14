Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ve Manchester City yarı finalde

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus ordusunun işgal ettiği Mariupol’deki Türklerle birlikte diğer sivillerin tahliyesine ilişkin, “Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıkları ile sürekli iletişim halindeyiz. Bu konuda önümüzdeki günlerde olumlu bazı gelişmeler bekliyoruz” dedi.