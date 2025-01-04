Şam Havalimanı uluslararası uçuşlara 7 Ocak’ta başlayacak

Suriye’deki Şam Havalimanı’nda uluslararası uçuşlar, 7 Ocak’ta yeniden başlayacak.

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Havalimanı 18 Aralık’ta ilk iç hat uçuşunu Şam’dan Halep’e yapmıştı.

Suriye Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Eşhad El Salibi, uçuşlara ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Salı gününden itibaren Şam Uluslararası Havalimanı’na uluslararası uçuşları almaya ve havalimanından uluslararası uçuşları yapmaya başlayacağımızı duyuruyoruz. Ortaklarımızın yardımıyla Halep ve Şam Havalimanını tamamen yenileme sürecinde olduğumuzu ve böylece dünyanın her yerinden uçuş alabileceklerini Arap ve uluslararası havayollarına bildiriyoruz.”

Yaklaşık 13 yıl sonra Katar Havayolları da Şam’a uçuşlarını yeniden başlatacağını ve 7 Ocak’tan itibaren haftada üç uçuş gerçekleştireceğini açıkladı.