Salih Tuna: O menfur saldırının tüm Trabzonlulara mal edilmesine ne diyeceğiz?

Kimi Fenerbahçeliler de söz konusu “utancı” 20 yıl önceki başka bir utançla örtmeye çalışmak için Galatasaraylı bir grup taraftarın tezahüratını bulmuşlar.

Tezahürat şöyle: “Nasıl bıraktın o mübarek sakalı / Nasıl vurdun Amerika’yı / Üsame baba, bize kıyak yapsana / Kadıköy’ü bombalasana…”

Gerçekten de utanç verici ama elbette tüm Galatasaraylı taraftarlara mal edilemezdi.

Tıpkı Putin’li o tezahüratın tüm Fenerbahçe camiasına mal edilemeyeceği gibi. Zaten Fenerbahçe Spor Kulübü’nden yapılan açıklama da öyle.

İyi güzel de, Fenerbahçe otobüsüne yapılan o menfur saldırının tüm Trabzonlulara mal edilmesine ne diyeceğiz?

Yazık ki kimsecikler “suçun şahsiliğini” takmıyor bu ülkede. Herkes “kolektif cezalandırma” peşinde. Hukuksuzluktan şekvacı olanlar dahil.

Salih Tuna’nın yazısı