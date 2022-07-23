Salih Tuna: İstanbul Sözleşmesi nedeniyle Erdoğan’a demediklerini bırakmayanlarda tık yok

Bu sözde “İslamcı entegristlere” sorsanız “muhalif” değiller. Fakat, Sayın Erdoğan’a tepki göstermek için erketede bekliyor, hiçbir fırsatı kaçırmıyorlar.

Mesela, “İstanbul Sözleşmesi” dolayımında demediklerini bırakmamışlardı.

Neymiş, Erdoğan aile yapımızı yok ediyormuş, LGBT’nin önünü açıyormuş.

Davutoğlu da, en az bunlar kadar fırsatçı olduğunu kanıtlarcasına mevzunun üzerine atlayarak Abdurrahman Dilipak’a, “İstanbul Sözleşmesi’ni okumadan imzaladım” demişti. Şimdi de kalkmış, “Danıştay hukukun üstünlüğünü yok saymıştır… İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden yürürlüğe koyacağız…” diyor.

Gelgelelim, İstanbul Sözleşmesi nedeniyle Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a demediklerini bırakmayanlarda tık yok.

Salih Tuna’nın yazısı