Sakarya’da kayıp kuaförün öldürülüp gömüldüğü itirafı üzerine başlatılan kazı çalışmasında ceset bulundu

Sakarya’da 25 Nisan’dan beri aranan kuaförün öldürülüp gömüldüğü itirafı üzerine Kocaali ilçesindeki fındık bahçesindeki kazı çalışmasında kuaföre ait olduğu değerlendirilen cesede ulaşıldı.

FotoğraF: DHA (Arşiv)

Polis ekiplerince, 25 Nisan’dan beri haber alınamayan Savaş Aydoğan’ın kaybolmasına ilişkin aranan arkadaşı C.T., Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde gözaltına alındı.

C.T.’nin, ilk ifadesinde, Aydoğan’ı öldürüp Kocaali’deki Görele Mahallesi’nde babası tarafından kendisine verilen fındık bahçesine gömdüğünü itiraf etmesi üzerine bölgede kazı çalışması başlatıldı.

Kazı çalışmasında Aydoğan’a ait olduğu değerlendirilen cesede ulaşıldı.

Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından kimlik tespiti için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü’ndeki otopsi merkezine kaldırıldı.

Ne olmuştu?

Kocaali’de ikamet eden Aydoğan’dan 25 Nisan’dan beri haber alamayan yakınlarının, durumu polise bildirmesi üzerine başlatılan arama çalışmalarında şu ana kadar herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.

Kayıp kişinin öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, Aydoğan’ın kız arkadaşı M.E.’yi (24) 19 Mayıs’ta Gebze’deki ikametinde gözaltına almış, kadın, Kocaali Adliyesinde çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Öte yandan, Aydoğan’ın kaybolmasına ilişkin ifadesi alınan arkadaşı C.T.’den de bir süredir haber alınamadığı öğrenilmişti.