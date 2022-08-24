Sait Gürsoy: Özel okullar da sıkıntılı

Salgın döneminden bu yana süregelen durgunluk ve ekonomik sıkıntılarla birlikte özel okullar bir darboğaz içine girdi. Faaliyetteki özel okulların yaklaşık 2 bininin (yüzde 14 civarında) kapanmasına rağmen mevcut okulların öğrenci sayıları ortalama kontenjanların yüzde 50’si civarında. 2.5 milyon olan özel okul kontenjanına rağmen 1 milyon 235 bin öğrenciye eğitim veriliyor. Kontenjanın yarısı boş durumda. Bu gelişmeler başka özel okulların kapanacağının da habercisi gibi. Bu nedenle kısa sürede önlem alınmaz ise sektörün daha ciddi sıkıntılara düşmesi kaçınılmaz olacak.

Sait Gürsoy’un yazısı