Şair Ahmet Telli’ye hapis cezası

Şair Ahmet Telli’ye 2017’deki bir basın açıklamasında şiir okuduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 10 ay hapis cezası verildi. Ceza ertelendi.

Şair Ahmet Telli, IŞİD’in 2015’te Kobani’ye saldırısı sonrası yaptığı bir konuşmada ‘Dövüşen Anlatsın’ adlı kitabından okuduğu şiirler nedeniyle yargılandığı davanın üçüncü duruşması bugün Ankara 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

MLSA‘nın haberine göre sekiz yıla kadar hapsi istenen Telli, mütalaaya karşı savunmasında, basın açıklamasına aydın sorumluluğuyla katıldığını ve maksadının şiir okumak olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

“Artık 26’ncı basıma ulaşan ‘Dövüşen Anlatsın’ kitabımdaki şiirimle ‘terör örgütü propagandası’ yaptığım iddia ediliyor. Bir aydın olarak toplumsal meselelerde daha önce de bulundum, bu benim görevim.”

Suçlamayı reddeden Telli, beraatini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme, Telii’nin üzerine atılı suçu işlediğini belirterek ‘terör örgütü propagandası’ suçundan 10 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme, cezanın ertelenmesine karar verdi.

Ne olmuştu?

Davaya, Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) Merkez Yürütme Kurulu üyesi Ulaş Bayraktaroğlu’nun Suriye’de öldürülmesinin ardından 11 Mayıs 2017’de Ankara’daki Yüksel Caddesi’nde yapılan basın açıklaması gerekçe gösterilmişti.

Savcı, Telli’nin basın açıklamasındaki şu sözlerle; “Dostlar, dostlar biz aylarca, yıllarca bu sokakları, bu caddeleri ‘Yaşasın halkların kardeşliği’ diye inlettik. Halkların kardeşliğinin nasıl gerçekleşeceğini bize Ulaş Bayraktaroğlu gösterdi. Demek ki dövüşe dövüşe kazanılacak bu kardeşlik” ve ‘Dövüşen Anlatsın’ kitabından okuduğu şiirle ‘terör örgütü propagandası’ yaptığını iddia etmişti.