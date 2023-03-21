Şair Ahmet Telli’nin yargılandığı dava ertelendi

Şair Ahmet Telli’nin, IŞİD’in 2015’te Kobani’ye saldırısı sonrası yaptığı bir konuşmada okuduğu şiirler gerekçe gösterilerek ‘terör örgütü propagandası’ yapmak suçlamasıyla yargılandığı dava 4 Temmuz’a ertelendi.

Ahmet Telli

21 Mart Dünya Şiir Günü’nde Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Telli’nin duruşmasına çok sayıda yazar ve sanatçı; EMEP, HDP, İHD Ankara Şube, Devrimci 78’ler Federasyonu, Düşünceye Özgürlük Girişimi ve Bilim Sanat Edebiyat Derneği katılarak destek sağladı.

Evrensel‘in haberine göre savcı mütalaasında, Telli’nin, 11 Mayıs 2017 günü terör örgütünü meşru göstermek suretiyle hareket ettiğini, Kızılay Yüksel Caddesi’nde eline megafon alarak konuşma yaptığını, terör örgütü propagandası yapma suçu işlediği bilirkişi raporları ve tüm dosya kapsamında anlaşıldığını ifade ederek Telli’nin cezalandırılmasını talep etti.

Savunma için süre talep edildi. Duruşma 4 Temmuz saat 11.45’e ertelendi.