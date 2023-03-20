‘Bu da oldu işte’: Şair Ahmet Telli, Dünya Şiir Günü’nde yargılanıyor

Şair Ahmet Telli, IŞİD’in 2015’te Kobani’ye saldırısı sonrası yaptığı bir konuşmada ‘Dövüşen Anlatsın’ adlı kitabından okuduğu şiirler nedeniyle yargılanıyor.

Ahmet Telli

21 Mart Dünya Şiir Günü de olan yarın saat 11:15’te Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek dava öncesi şaire destek için sosyal medya üzerinden ‘Ahmet Telli’nin Mısralarıyız’ başlığıyla kampanya yürütülüyor.

Sanat Özgürlüğünü İzleme Platformu’na konuşan Telli, davanın nedeni gelişimi hakkında şunları söyledi:

“IŞİD’le mücadele için Kobani’ye giden ve bir mayına basarak hayatını kaybeden bir genç için düzenlenen bir toplantıda okuduğum şiir ve birkaç cümlelik konuşma üzerine açıldı dava. Toplantı 2017’de düzenlenmişti. 2020’de dava açıldı. Yurtdışına çıkma yasağı uygulanıyordu. İlk duruşma Ocak ayında görüldü. Bir etkinlik için yurtdışına çıkmam gerekiyordu. Çıkış yasağının iptalini talep ettik, kabul edildi. Yurtdışına çıktım ve geldim, yarın ikinci duruşma var.”

Anma toplantısında ‘Dövüşen Anlatsın’ adlı kitabından iki şiir okuyan Telli ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla yargılanıyor.