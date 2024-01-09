Sahte otomobil sitesiyle dolandırıcılık: Dokuz kişi yakalandı

Lüks bir otomobil markasının internet sitesinin tasarımını kopyalayarak kurdukları sahte site üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen dokuz şüpheli yakalandı.

Dolandırıcılar lüks bir otomobil markasının sitesinin tasarımını taklit ederek yeni bir site kurmuş. Bu site üzerinden iki kişi otomobil sipariş ettikten kısa bir süre sonra dolandırıldıklarını anladı ve emniyete şikayette bulundu. Bunun üzerine inceleme başlatıldı.

İki kişi bu site üzerinden 3 milyon 226 bin lira dolandırıldı.

Polis ekipleri, şüphelilerin İstanbul’da ikamet ettiğini tespit etti.

Sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen baskınla dokuz şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, şarjör, 32 fişek, manyetik kart okuyucu ve yazıcısı, altı muhtelif banka kartı, beş dizüstü bilgisayar, sabit bellek, üç taşınabilir bellek, 10 cep telefonu ile 11 SİM kart ele geçirildi.

Şüphelilerin oluşturduğu sahte internet sitesinin, marka üzerinden yapılan aramalarda üst sıralarda çıktığı da belirlendi.

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