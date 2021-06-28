Sahte içkiden zehirlenen iki kişi taburcu edildi, 17 kişinin tedavisi sürüyor

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, sahte içkiden zehirlenen 16’sı yoğun bakımda olmak üzere 17 kişinin tedavisi devam ediyor.

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Cuma günü (25 Haziran) sahte içkiden zehirlendikleri belirlenen 11 kişi Çorlu Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınmıştı. Hastaneye yatırılanların sayısı hafta sonunda yükseldi. Altı kişi hayatını kaybetti.

Polis soruşturma başlatmış, Hıdırağa Mahallesi’ndeki bir büfede ekiplerce yapılan aramada 27 litre sahte içki ve 30 bin dolu makaron ele geçirmiş, işyeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu beş kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan ikisi tutuklanmıştı. Üç şüphelinin işlemleri sürüyor.

Valilik, Çorlu Devlet Hastanesi’ne metil alkol zehirlenmesine bağlı olarak 25 kişinin intikal ettirildiğini açıkladı. Tedavisi tamamlanan iki kişinin taburcu edildiği 17 kişinin ise tedavisinin sürdüğü vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Çorlu Devlet Hastane’mize metil alkol zehirlenmesine bağlı olarak ikisi eks olmak üzere toplam 25 kişi intikal ettirilmiştir. Hastanede tedavi altına alınan dört hastamız, yoğun bakım ünitelerimizde tedavileri devam ederken hayatlarını kaybetmiştir. İki hastamız, tedavilerinin akabinde sağlıklarına kavuştuktan sonra taburcu edilmiştir. Halen hastanemizde bulunan 17 hastamızdan 16’sının tedavileri yoğun bakım ünitelerimizde yapılmaktadır. Adli süreç devam etmektedir.”