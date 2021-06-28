Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sahte içkiden zehirlenen iki kişi taburcu edildi, 17 kişinin tedavisi sürüyor

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, sahte içkiden zehirlenen 16’sı yoğun bakımda olmak üzere 17 kişinin tedavisi devam ediyor.

Fotoğraf: AA

Cuma günü (25 Haziran) sahte içkiden zehirlendikleri belirlenen 11 kişi Çorlu Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınmıştı. Hastaneye yatırılanların sayısı hafta sonunda yükseldi. Altı kişi hayatını kaybetti.


Polis soruşturma başlatmış, Hıdırağa Mahallesi’ndeki bir büfede ekiplerce yapılan aramada 27 litre sahte içki ve 30 bin dolu makaron ele geçirmiş, işyeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu beş kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan ikisi tutuklanmıştı. Üç şüphelinin işlemleri sürüyor.

Valilik, Çorlu Devlet Hastanesi’ne metil alkol zehirlenmesine bağlı olarak 25 kişinin intikal ettirildiğini açıkladı. Tedavisi tamamlanan iki kişinin taburcu edildiği 17 kişinin ise tedavisinin sürdüğü vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Çorlu Devlet Hastane’mize metil alkol zehirlenmesine bağlı olarak ikisi eks olmak üzere toplam 25 kişi intikal ettirilmiştir. Hastanede tedavi altına alınan dört hastamız, yoğun bakım ünitelerimizde tedavileri devam ederken hayatlarını kaybetmiştir. İki hastamız, tedavilerinin akabinde sağlıklarına kavuştuktan sonra taburcu edilmiştir. Halen hastanemizde bulunan 17 hastamızdan 16’sının tedavileri yoğun bakım ünitelerimizde yapılmaktadır. Adli süreç devam etmektedir.”

Sahte içkiden can kaybı altıya yükseldi

Tekirdağ’da sahte içki zehirlenmesi: 11 kişi yoğun bakımda

SON HABERLER

Sistemler umulmadık çözümler üretir, mucizeler sıradanlıktan çıkar

Beyin nasıl düşünce üretiyor? Daha iyi ve güzel bir dünya mümkün mü? Anlamlı bir hayat sürmek için ne yapmalıyız? Bu sorular insanlık kadar eski, yanıtlar istemediğiniz kadar çok ve çeşitli.Peki, meslek hayatında 30 binden fazla beyne, mikrocerrahiyle ya da ışın cerrahisiyle dokunan ve beynin nasıl zihin ürettiği meselesine kendi deyimiyle ‘takık’ bir cerrah, bu sorulara nasıl yanıt verir?

Yaprak Fırtınası

Zülfü Livaneli ve Kazım Koyuncu.. geçen pazardan bu pazara birinin doğum günüydü diğerinin ölüm yıldönümü. İkisine de önce sevenleri sahip çıkmış. Fırtınalı hayatlarında ya suçlanmış ya yalnız bırakılmış ya acı çekmişler..

Hamile kalmak için ‘kiraladığı’ adama aşık oldu; evleniyorlar

Britanyalı Ellie Ellison, sperm bağışı aracılığıyla bebek sahibi olmak istedi. Ancak yapay döllenmeyle değil, doğal yolla. Bu amaçla ‘kiraladığı’ adama aşık olmak hesabında yoktu. Ama oldu! Şimdi bir yandan bebek bekleyen çift bir yandan da evlilik hazırlığı yapıyor.