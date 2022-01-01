Sahte içki zehirlenmesinden bir can kaybı daha

Aydın’da sahte içkiden zehirlendiği değerlendirilen bir kişi hayatını kaybetti.
AA’nın haberine göre Nazilli ilçesindeki Yeni Mahalle’de yaşayan Avni Küçük (43), gece kısa süreli görme kaybı yaşaması nedeniyle yakınlarınca Nazilli Devlet Hastanesine götürüldü.
Sabaha karşı durumu ağırlaşan Küçük, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İlk incelemede metil alkolden zehirlendiği değerlendirilen Küçük’ün cenazesi, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ülke genelinde 1-29 Aralık tarihleri arasında sahte içki zehirlenmesi sonucu 84 kişi hayatını kaybetti.