Sahte hukuk ve mühendislik diploması çıkardıkları belirlenmişti: İki tutuklama

Gazi Üniversitesi’nde altı kişi adına sahte hukuk ve mühendislik fakültesi diploması çıkardıkları iddia edilen şüphelilerden ikisi daha tutuklandı.

Fotoğraf: Temsili (AA)

Bazı kamu kurumlarındaki yöneticilerin elektronik imzalarını taklit eden, kurumlara ait sistemlere yetkisiz erişim sağlayarak kişilere sahte üniversite mezuniyet ve sürücü belgesi hazırlayanlara 23 ilde operasyon düzenlenmiş, 67 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 15’i daha sonra tutuklanmıştı.

Ankara başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Z.K. ve G.C.G. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi’ne gönderilen şüpheliler nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Z.K. ve G.C.G, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun’a muhalefet’ ve ‘bilişim sistemine girme’ suçlarından tutuklandı.

Böylece, soruşturmadaki tutuklu sayısı 17’ye çıktı.

Soruşturmada Gazi Üniversitesinde altı kişi adına hukuk fakültesi ve mühendislik fakültesi mezuniyetleri oluşturularak, YÖKSİS sistemlerine eklendiği belirlenmişti.

Ayrıca 90 kişinin sürücü belgesi elektronik sınav sonuçlarının başarısızken değiştirilerek başarılı yapıldığı ve 21 kişinin de sürücü belgesi direksiyon sınav sonuçlarının başarılı duruma getirildiği tespit edilmişti.