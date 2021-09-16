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Yaramazlara biraz batar!

Sahte Covid-19 testi düzenleyenlere operasyon

İstanbul’da sahte Covid-19 raporu düzenledikleri iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan üç şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

AA’nın haberine göre İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Şubat’ta yapılan operasyonda, kent genelinde stantlar açarak para karşılığı sahte Covid-19 raporu hazırladıkları gerekçesiyle 12 kişiyi gözaltına almış, beşi tutuklanmıştı.


Soruşturma kapsamında çalışmalarına devam eden ekipler, bazı suç örgütü üyelerinin, mevcut yöntemle haksız kazanç elde etmeyi sürdürdüklerini tespit etti.

Şüphelilere yönelik Esenler’de bir adrese operasyon düzenlendi, üç kişi yakalandı.

Adreste yapılan aramada, çok sayıda sahte test raporu ile test kiti ele geçirildi.

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