Sahasında puan kaybeden Galatasaray, liderin 16 puan gerisine düştü

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Altay ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, lider Trabzonspor’un 16 puan gerisine düştü.

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Nef Stadı’nda yapılan maça iyi başlayan konuk takım, 17’inci dakikada Cesar Pinares’in golüyle 1-0 öne geçti. Oyunda dengeyi kuran sarı-kırmızılılar, 34’inci dakikada Halil Dervişoğlu’nun ayağından gelen golle beraberliği yakaladı. İlk yarı, 1-1’lik skorla sona erdi.

İkinci yarıda oyun, Galatasaray’ın kontrolünde geçti. Daha çok gol pozisyonuna giren taraf olan sarı-kırmızılılar, 79’uncu dakikada Mbaye Diagne’nin kaydettiği golle 2-1 öne geçti. Ev sahibi ekip, müsabakanın 86’ıncı dakikasında Karamoko Bamba’nın penaltıdan bulduğu gole engel olamadı ve maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Bu skorla Galatasaray, 15’inci hafta sonunda 23 puana yükseldi. Haftaya lider Trabzonspor’un 14 puan gerisinde giren sarı-kırmızılılar, bu puan kaybıyla farkın 16’ya çıkmasını önleyemedi.

Altay ise puanını 18’e çıkardı.

‘Cimbom’ galibiyete hasret

Galatasaray’ın Süper Lig’deki kazanamama serisi 4 maça çıktı.

Son olarak ligin 11’inci haftasında konuk ettiği Gaziantep FK’yi mağlup eden sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki dört karşılaşmada üç beraberlik, bir yenilgi yaşadı.

Terim’siz iki maçta 4 puan kaybetti

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim’in cezalı olduğu iki maçta galip gelemedi.

Ligin 13’üncü haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra toplamda altı maç ceza alan Terim, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Altay karşılaşmalarında takımının başında yer alamadı.

Sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda 0-0 ve 2-2’lik skorlarla berabere kaldı. Galatasaray, Terim’in olmadığı iki maçta toplam 4 puan kaybetti.

Halil Dervişoğlu ikinci kez fileleri sarstı

Galatasaray’ın milli futbolcusu Halil Dervişoğlu, bu sezon Süper Lig’de ikinci kez gol sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılı formayla 11’inci lig maçına çıkan Halil, 7’inci haftadaki Göztepe karşılaşmasının ardından Altay maçında da fileleri havalandırdı.

Diagne, oyuna girdi golünü attı

Sarı-kırmızılı takımın Senegalli oyuncusu Mbaye Diagne, oyuna girdikten 10 dakika sonra fileleri havalandırdı.

Müsabakanın 69’uncu dakikasında Mustafa Muhammed’in yerine oyuna giren Diagne, 79’uncu dakikadaki kornerde kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Bu sezon ilk haftadaki GZT Giresunspor maçında gol sevinci yaşayan Diagne, ligde 14 maç sonra bulduğu golle ikinci kez skoru değiştirdi.

Altay, VAR ile penaltı kazandı

Konuk takım, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması sonrasında penaltı kullandı.

Müsabakanın 83. dakikasında ceza sahası içinde İbrahim Öztürk’ün kafayla vurduğu top Berkan Kutlu’dan döndü. Önce devam kararı veren Cüneyt Çakır, VAR odasındaki Bahattin Şimşek’in uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi.

Çakır, Berkan’ın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Karşılaşmanın 86’ıncı dakikada penaltıda topun başına geçen Bamba, skoru 2-2’ye getiren golü kaydetti.

İzmir temsilcisi sekiz maçtır kazanamıyor

Altay’ın Spor Toto Süper Lig’deki galibiyet hasreti sekiz maça çıktı.

Sezona iyi başlayan siyah-beyazlılar, son olarak 7’inci haftada sahasında Beşiktaş’ı mağlup etti. İzmir temsilcisi, sonrasında çıktığı sekiz lig maçında üç beraberlik ve beş mağlubiyet gördü.