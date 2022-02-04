Şahan Gökbakar’dan Oytun Erbaş taklidi: Anadolu komedyenleri olarak şakaları çöpten toplardık

Komedyen Şahan Gökbakar ‘AKP iktidarının akademideki vesayeti kırmasıyla’ bulunduğu pozisyona gelebildiğini söyleyen ‘deneysel uzman’ Oytun Erbaş’ı taklit ederek tiye aldı: “Anadolu komedyenleri olarak şakaları çöpten toplardık.”

Erbaş, yaklaşık iki sene önce corona virüsü salgınının Çin’in Vuhan kentinde patlak verdiği dönemde birçok medya kuruluşuna demeç vermiş, “Corona virüsü çekik gözlü insanlarda görülüyor. Türk ırkı etkilenmez. Bizi teğet geçecek” gibi ifadelerle kamuoyunu yanlış bilgilendirmişti.

TVNET’te Sert Sorular programına katılan Erbaş, akademide elit bir zümre bulunduğunu ve bu grupta “Anadolu çocuğu onlar, bilmez” diye bir yaklaşım olduğunu savundu. Bu zümredekilerin konuştuğunda anlaşılmadığını, içinde Latince kelimelerin geçtiğini, kendisininse halka bir şeyler anlatabildiği için kıskanıldığını anlatmıştı.

Komedyen Gökbakar, Instagram hesabı üzerinden paylaştığı videoda Erdaş’ın ifadelerini tiye aldı.

Türkiye’de ilk vakanın Mart 2020’de resmen duyurulduğu Covid-19 pandemisi bugüne kadar 223 farklı ülke ve bölgeyi etkiledi. Dünya genelinde 389 milyon milyon vaka görüldü, 5,7 milyondan fazla kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. İki senede birçok farklı varyantın ortaya çıktığı corona virüsüne karşı farklı teknolojilere sahip pek çok aşı üretilmiş olsa da halen dünya genelinde 75 milyona yakın aktif vaka bulunuyor ve günlük 700 bin vaka kaydediliyor.

Türkiye ise sağlık bakanlığının verileri gizlemekle eleştirilmesine rağmen toplam 11 milyon 940 bin vakayla yedinci ülke konumunda. Türkiye’de toplamda yaklaşık 88 bin kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, 700 bine yakın aktif vaka bulunuyor. Günlük vaka sayısı 110 binin üstünde rekor kırmaya devam ederken, ölüm sayası 200’ün üstünde. Büyük oranda yanlış bilgilendirme kaynaklı ‘aşı tereddüdü’ ise başlıca konular arasında. En az iki doz aşı olanların tüm nüfusa oranı yüzde 70’in altında kalırken, özellikle 25 yaş altında bu oran yüzde 20’lerde seyrediyor.