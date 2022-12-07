Şahan Gökbakar izleyicilerin soru yağmuruna tutuldu: Neden Disney+?

Sinemada gişe rekorları kıran ‘Recep İvedik’ serisinin son filmini Disney+’da yayımlamasıyla ilgili izleyicilerin soru yağmuruna tutulan Şahan Gökbakar, yaptığı ‘minik hesapla’ bu durumun seyirciler için daha iyi olduğunu savundu.

Milyonları aşkın izlenme oranıyla Türkiye’de en çok izlenen filmler arasında yer alan Recep İvedik serisinin son filmi ‘Recep İvedik 7‘ bu kez izleyicilerle sinema salonlarında değil evlerde buluşacak.

Film, Türkiye’de geçen aylarda yayın hayatına başlayan Disney Plus’ta 9 Aralık’ta yayımlanacak.

Gökbakar, dün akşam Instagram üzerinden yaptığı soru-cevap etkinliğinde, Recep İvedik’i eskiden olduğu gibi sinemada izlemek isteyen seyirciler tarafından ‘sıkıştırıldı.’

Dijital platformda olması bu dönem daha iyi

Gökbakar, bir izleyicisinin ‘Abi Recep İvedik 7’yi niye Disney+’da yayınladın? Sinema olsa daha iyi olurdu’ sorusuna ‘Bence dijital platformda olması bu dönemde seyircimiz için daha iyi’ diyerek, küçük bir hesap yaptı:

“1 bilet minimum 50 TL. 4 kişi gitsen 200 TL. Yoluydu, yediğin içtiğindi 300-350 TL. Sadece bir kere izleyeceksin. Aşağı yukarı bu paraya 1 yıl boyunca Disney abonesi olup istediğin kadar ve istediğin kişilerle izleyebilirsin. Hem de başka binlerce film ve dizi de cabası. Hangisi daha iyi olmuş?”

Dünyanın en büyük stüdyosu

Gökbakar, bir izleyicisinin ‘Neden Disney’ sorusuna ise “Dünyanın en büyük stüdyosu. Daha ötesi var mı? Beraber çalışmak mutluluk” diyerek yanıt verdi.