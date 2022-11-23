‘Recep İvedik’ de şehirden bunaldı, köye gidiyor: 9 Aralık’ta

Komedyen Şahan Gökbakar’ın başrolünde yer aldığı ‘Recep İvedik’ serisinin yedinci filmi 9 Aralık’ta dijital yayın platformu Disney+’da izleyiciyle buluşacak.

Recep İvedik 7 filminden

Recep İvedik serisi ilk olarak 22 Şubat 2008’de vizyona girmiş ve sırasıyla her film gişede hasılat rekorları kırmıştı.

Milyonları aşkın izlenme oranıyla Türkiye’de en çok izlenen filmler arasında yer alan Recep İvedik serisinin son filmi ‘Recep İvedik 7’ bu kez izleyicilerle sinema salonlarında değil evlerde buluşacak.

Gişe rekortmeni Recep İvedik, Türkiye’de geçen aylarda yayın hayatına başlayan Disney Plus’ta 9 Aralık’ta yayımlanacak.

Şehir hayatı ve ekonomik koşullardan bunalan Recep İvedik’in köye göç etmesinin anlatıldığı filmde, İvedik’i heyecanlı ve komik maceralar bekliyor.