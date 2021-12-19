Sağlıkta şiddet bir doktoru daha yurtdışına kaçırıyor

MESUDE ERŞAN

Sağlıkta şiddetin son mağduru 26 yaşındaki Dr. Doğancan Kılıç, “Yurtdışı mı, tıpta uzmanlık sınavı mı diye aylardır düşünüyordum. Son yaşadığım olay, yurtdışı seçimini yaptırdı bana” dedi.

Dr. Kılıç henüz bir yıllık hekim. Sözlü şiddet meslek hayatının rutinlerinden olmuş bile. Ancak fiziksel şiddetle ilk kez, zorunlu hizmetini yaptığı Aydın Didim Devlet Hastanesi’nde karşılaştı. Acil servise adli muayeneye için getirilen Tahir D., kelepçeli olmasına, yanındaki iki polis ve hastanenin iki güvenlik elemanına rağmen bir anda Kılıç’a saldırdı ve kafa atarak sağ kaşını açtı. Tahir D.’yi muayene odasına alırken şiddetle karşı karşıya kalan Dr. Kılıç’a beş dikiş atıldı. Saldırgan emniyete götürüldü. Ancak sevk edildiği adliyede olaydan 11 saat sonra serbest bırakıldı.

‘Savcı, hakimin başına gelse saldırgan cezaevindeydi‘

Kılıç’a ulaştığımızda, kontrol için gittiği Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’nin plastik cerrahi servisindeydi. Burada meslektaşlarına muayene olan Kılıç, dikiş atılan yaranın izinin kalıcı olduğunu öğrendi.

Diken’e konuşan Kılıç, şunları söyledi: “Saldırgan şu anda serbest. Bana yapılan saldırının, daha hafifi bile herhangi bir savcı ya da hakimin başına gelse, hiçbir adli rapor düzenlenmemiş olsa bile direkt cezaevine alınırdı. Hatta hiç kimse ‘Acaba salıverilecek mi, çıkacak mı?’ diye soru sormayı bile aklına getirmezdi. Yüzde 100 cezaevindeydi. Bunu herkes biliyor. Benim davam en az iki yıl sürecek. Çünkü ben doktorum.”

‘Doktorluğu seçmese miydim‘

Her aynaya baktığında yaşadığı olayı hatırlayacak olan Kılıç, “Yaşadığım bana ders oldu. Bu sefer gözümü, beynimi kurtardım, bir dahaki sefere kurtaramayabilirim. Artık eskisi kadar güvende ve rahat hissetmeyeceğim” dedi.

Yaşadığı olay bir yıllık hekimin meslek seçimini sorgulamasına yol açtı: “O kadar üniversite sınavına çalış, hazırlan, en yüksek puanları al sonra bunları yaşa… Puanımla çok rahat istediğim bir mühendislik dalına girip, en ufak bir darp edilme, gece sabahlara kadar uyanık kalıp birilerine bakma mesuliyeti olmadan, çok daha yüksek maaşlar alıp, çok daha rahat bir hayat yaşama şansımı tepip doktor olduğum için kendimi ‘tebrik’ ettim!”

‘Asgari ücretle çalışıyoruz‘

Acil serviste 24 saatlik nöbette, yazın ortalama 300-400, kışın ise 100 hastaya baktığını belirten Kılıç, hekimlere verileceği (sonra Meclis’ten son anda geri çekilen) söylenen 5 bin lira maaş zammının bile çok görüldüğünü hatırlatarak şöyle devam etti:

“Çıplak maaşım asgari ücretten 100 lira fazla. 4 bin 350 lira maaş alıyorum. Asgari ücretle çalışıp, birkaç hafta arayla, hastalarımdan birinin kendi istediği tedaviyi yapmadığım için ‘Benim vergilerimle maaş alıp bunu mu yapıyorsun?’ diye hakaretlerini dinliyorum. Bu yaşadıklarımız normal gibi düşünmeye çalışıyorum. Böyle düşünmez, her birini kafama takarsam bir sonraki hastaya bakamam.”

Bakan Koca Twitter’den bildirdi: Sürecin takipçisiyiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden şunları kaydetti: “Didim Devlet Hastanesi’nde görevli hekime karşı, adli kontrol için hastaneye polis eşliğinde getirilen bir kişi tarafından ağır şiddet suçu işlendi, arkadaşımıza dört dikiş atıldı. Failin serbest bırakılması hepimizi yaraladı. Başlatılacak yasal sürecin kararlı takipçisi olacağız.”