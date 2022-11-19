Sağlıkçılardan yoksulluğun okuldaki çocuklar üzerindeki etkisini yok etmek için öneriler

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER), Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, TTB Okul Sağlığı Çalışma Grubu ve TTB Halk Sağlığı Kolu, ortak bir açıklamayla yoksulluğun okul çağındaki çocuklar üzerindeki etkisini azaltmak veya yok etmek için önerilerini sıraladı.

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Ekonomik kriz, ailelerin çocuklarını yeterli beslenme olmadan okula göndermelerine neden oldu. Uzmanlar, çoğu çocuğun okula aç geldiği için kendini derslere veremediğine dikkat çekiyor.

Ortak açıklamada, yetersiz beslenmenin bölgelere göre farklılık gösterdiği belirtilirken, Türkiye’de ekonomik krizin derinleşmesiyle artan yoksulluğun okul çocukları üzerindeki etkisini azaltmak için öneriler sıralandı. Öneriler içinde devlet okullarında ücretsiz beslenme programlarının oluşturulması yer alırken öğrencilerin günde en az bir öğün ücretsiz ve sağlıklı beslenmesi gerektiği vurgulandı.

Sağlıklı ve güvenli okul ortamının oluşturulmasında kamu erkinin sorumluluğunun altı çizilirken yeterli ve dengeli beslenmenin büyüme ve gelişmenin hızlandığı, öğrenme ve kavrama işlevlerinin öne çıktığı okul çağında daha da önemli olduğu vurgulandı.

Öneriler şöyle: