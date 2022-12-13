Sağlıkçılara saldırırken kalp krizi geçiren hasta yakını, aynı hastanedeki sağlıkçıların müdahalesiyle ölümden döndü

Gaziantep’te sağlık çalışanlarına saldırırken kalp krizi geçiren hasta yakını aynı hastanedeki sağlıkçıların müdahalesiyle yaşama döndürüldü.

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AA’nın haberine göre Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İnayet Topçuoğlu Hastanesi’ne gelen bir kadın hasta, muayenesi yapıldıktan sonra serum takılması için müşahede odasına alındı.

Hasta henüz bilinmeyen nedenle hemşireyle tartıştı. Sesleri duyan hasta yakınları müşahede odasına girerek sağlık çalışanlarıyla tartışmaya başladı.

Hasta ile oğlu, kocası ve bazı yakınları; hemşire Zeliha B., radyoloji teknisyeni Mustafa Ç., tıbbi sekreter Mehmet A. ve güvenlik görevlileri İlker T. ve Murat İ’yi taş ve sopayla dövdü.

Hastanede ve dışında devam eden saldırı sırasında kalp krizi geçiren hasta yakını Hasan B.’ye ilk müdahaleyi hastanedeki sağlık çalışanları yaptı.

Buradaki müdahaleyle hayata döndürülen Hasan B.’nin sevk edildiği Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ndeki yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor. Saldırıda yaralanan üç sağlık çalışanı ve iki güvenlik görevlisi tedavi altına alındı.

Polis, saldırıyla ilgili dört kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.