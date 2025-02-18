'Sağlık personelinin gırtlağına yapışın' demişti: AKP'li Sarıçam için suç duyurusu

Türk Tabipler Birliği (TTB), “Gidin sağlık personelinin gırtlağına yapışın” diyen AKP Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fotoğraflar: AKP – X

Sarıçam, 10 Şubat’ta Kırklareli’ndeki aile sağlık merkezi açılışında şunları söylemişti:

“Biz iki yıldır nerede ne altyapı varsa yapıyoruz. Bizim yapacağımız bu kadar, biz doktor değiliz, hemşire değiliz.

Memnuniyetsizlik varsa ben şunu da yaparım, vatandaşa ‘Gidin sağlık personelinin gırtlağına yapışın, ben devlet olarak yaptım, hizmeti vermeyen onlar’ diye kışkırtırım. Bunu da açık açık söyleyeyim.”

Konuşmanın ardından hekim örgütleri Sarıçam’a tepki göstermişti. Sağlık Bakanlığı da Sarıçam’ın özür dilediğini belirterek açıklama yayınlamıştı.

TTB bugün Sarıçam hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

* TTB, “Memnuniyetsizlik varsa vatandaşa ‘Gidin sağlık personelinin gırtlağına yapışın. Ben devlet olarak üzerime düşeni yaptım. Hizmeti vermeyen onlar’ diye de kışkırtırım” sözleriyle sağlık çalışanlarını hedef gösteren AKP Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam hakkında suç duyurusunda bulundu.

* Sarıçam’ın sözlerinin TCK’de düzenlenen ‘tehdit’, ‘halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit’, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’, ‘kanunlara uymamaya tahrik’ suçlarının maddi unsurlarını taşıdığı belirtilen dilekçede; Sarıçam hakkında gerekli soruşturmanın yürütülmesi, iddianame düzenlenmesi ve kamu davası açılması talep edildi.

Sarıçam dün bir kez daha özür diledi

Sarıçam gelen tepkilerin ardından “Konuşmamın sadece bir bölümü kesilip paylaşılmış ve ortaya büyük bir yanlış anlaşılma çıkmıştır” diyerek 16 Şubat’ta özür dilemişti.

Dün X‘teki paylaşımında tekrar özür dileyen Sarıçam şunları söyledi:

* 27 Aralık’ta Kırklareli Sağlık Kompleksi’nin açılışında yaptığım konuşmada, tüm sağlık çalışanlarına olan bakış açımı ve yaptıkları hizmete duyduğum takdiri çok net bir şekilde ifade ettim.

* Bugüne kadar her platformda dile getirdiğim bu görüşlerimi yok sayarak, yalnızca yaptığım bir şaka veya gaf üzerinden başlatılan linç kampanyası beni derinden üzmüştür.

* Gerçek düşüncelerimin görülmesi adına bu paylaşımı yapıyorum ve tüm sağlık çalışanlarından yanlış anlaşılmaktan dolayı içtenlikle özür diliyorum.