Sağlık botunda patlama: Bir ölü, bir yaralı

Çanakkale’de ‘Sağlık-1 Botu’nda patlama meydana geldi. Bir sağlık personeli öldü, bir kişi yaralandı.
Sağlık Bakanlığı’nın X’teki açıklamasına göre patlama Çanakkale Merkez Kumkale mevkiinde oldu.
Yaralı kişinin tedavisi sürüyor.
Bakanlık, konuya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Çanakkale Merkez Kumkale mevkiinde Sağlık-1 Botu’nda patlama meydana gelmiştir.— T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) June 12, 2025
Olayda maalesef 1 sağlık personelimiz hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1 vatandaşımızın tedavisi hastanemizde devam etmektedir.
Sağlık personelimize Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve…