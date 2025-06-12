Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sağlık botunda patlama: Bir ölü, bir yaralı

Çanakkale’de ‘Sağlık-1 Botu’nda patlama meydana geldi. Bir sağlık personeli öldü, bir kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA

Sağlık Bakanlığı’nın X’teki açıklamasına göre patlama Çanakkale Merkez Kumkale mevkiinde oldu.


Yaralı kişinin tedavisi sürüyor.

Bakanlık, konuya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

SON HABERLER