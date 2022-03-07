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Yaramazlara biraz batar!

Kurayla 65 yaş üstü doktor atanacak

Sağlık Bakanlığı, daha önce Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşlarında çalışmış olan 65 yaş üstü ve 72 yaş sınırını geçmemiş tabip ve uzman tabipleri kurayla sınavsız atayacak.

Son dönemde çok sayıda hekimin kamudan istifa ettiği, birçok genç hekiminse yurt dışında iş bulmak için belge topladığı bildiriliyor.


Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, kura tarihi itibariyle 65 yaşını doldurmuş ve 72 yaşından gün almamış, daha önce Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşlarında çalışmış olan tabip ve uzman tabipler kuraya başvurabilecek. Bu yaşı doldurmayan hekimler de ilan edilen diğer açıktan atama kuralarına başvuru yapabilecekler. 65 yaşını doldurmuş olması nedeniyle resen emekli edilerek sözleşmeli aile hekimi olarak görevine devam eden tabip ve uzman tabipler de kuraya dahil edilebilecek.

Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler, kura sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacak. Kura başvuruları 8-14 Mart’ta kuraysa 31 Mart’ta yapılacak.

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