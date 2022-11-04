Sağcı Bolsonaro kaldırmıştı, solcu Lula geri getirdi: Amazon Fonu yeniden devrede

Brezilya Yüksek Mahkemesi, ülkenin ormansızlaşmaya karşı mücadelesinde önemli bir araç olan Amazon Fonu’nu yeniden etkinleştirdi. Sağcı başkan Bolsonaro’nun kapattığı fonu solcu Lula geri getirdi.

Brezilya’da, Amazonia ve Cerrado sınırda bir ormanın yakınındaki orman tahribi, 28 Temmuz 2021.

Fotoğraf: Amanda Perobelli (Reuters)

The Guardian’ın haberine göre, dün alınan karar, yetkililere fonu 60 gün içinde yeniden etkinleştirme emri verdi ve 2019’dan beri Brezilya devlet kalkınma bankasının kasasında kalan 3 milyar real (10 milyar lira) kullanıma açılacak.

Fon, 2019’da aşırı sağcı başkan Jair Bolsonaro’nun belirtilmemiş usulsüzlükleri gerekçe göstererek kilit komitelerinden ikisini tasfiye etmesiyle tedavülden kalkmıştı.

Ormanları korumak için yaratılmış en büyük fon

Brezilyalı bir STK olan İklim Gözlemevi’nin koordinatörü Tasso Azevedo, “Amazon Fonu, ormanların korunması için şimdiye kadar yaratılmış en büyük fon” dedi.

Örgüt, kararın yalnızca Amazon genelinde çevre ve ekoloji programlarının finanse edilmesine izin vermeyeceğini, aynı zamanda Bolsonaro rejimi tarafından içi boşaltılan örgütleri yeniden inşa etmek için hükümet kaynaklarının da önünü açacağını söyledi.

Fonu 2008’de Lula kurmuştu

30 Ekim’deki ikinci tur seçimlerde Bolsonaro’yu yenen ve aşırı sağ liderin çevre karşıtı politikalarının çoğunu geri alacağına söz veren Lula da Silva, fonu 2008’deki eski başkanlığı döneminde kurmuştu.

Lula, başkanlıktaki sekiz yılı boyunca ormansızlaşmayı yüzde 70’ten fazla azalttı ve geçen hafta sıfır ormansızlaşmayı hedeflediğini söyledi.

Sağcı Bolsonaro döneminde ormansızlaşma her yıl arttı

Fakat bu hedef kolay olmayacak. Sağcı başkan Bolsonaro’nun iktidara gelmesinden bu yana ormansızlaşma her yıl arttı ve bu yıl 15 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Bolsonaro, çevre örgütlerinin içini boşaltıp insanları doğal kaynaklardan yararlanmaya teşvik ettiğinden, yasadışı ağaç kesimi, çiftçilik, arazi gaspları ve özellikle maden arama, son birkaç yılda hızla arttı.

Bolsonaro döneminde fondan çekilen Almanya, tekrar katkıda bulunacak

Artan yıkım ve Bolsonaro’nun fonu etkisiz hale getirmesiyle, bağış yapan ülkeler Norveç ve Almanya desteklerini geri çekmişti.

Yüksek mahkemenin kararından saatler sonra, Almanya büyükelçisi mahkemenin kararını tanıdı ve Berlin’in bir kez daha fona katkıda bulunacağını belirtti.