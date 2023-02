SAG Ödülleri’nde ‘Her Şey Her Yerde Aynı Anda’ rüzgarı: Tarihe geçti

SAG Ödülleri’ne (Ekran Oyuncuları Birliği) aday olduğu tüm kategorilerde kazanan ‘Her Şey Her Yerde Aynı Anda’ filmi damga vurdu. SAG tarihinde en çok ödül kazanan film oldu.

Her Şey Her Yerde Aynı Anda film ekibi (Reuters)

Oscar öncesi son büyük tören olan SAG Ödülleri, dün akşam düzenlenen törenle sahiplerini buldu. ‘Her Şey Her Yerde Aynı Anda’ (Everything Everywhere All At Once) filmi aday olduğu dört kategoride ödül kazanarak SAG tarihine geçerken; Michelle Yeoh ve Ke Huy Quan kendi dallarında ödül kazanan ilk Asyalı oyuncular oldu.

En İyi Erkek Oyuncu ödülüne ‘The Whale’ filmindeki performansıyla Brendan Fraser layık görüldü.

Brendan Fraser (Reuters)

Çok sayıda dalda adaylığı bulunan ‘The Banshees of Inisherin’ ise törenden ödülsüz ayrıldı.

İşte tüm kazananlar:

En İyi Toplu Performans: Her Şey Her Yerde Aynı Anda

En İyi Kadın Oyuncu: Michelle Yeoh – Her Şey Her Yerde Aynı Anda

En İyi Erkek Oyuncu: Brendan Fraser – The Whale

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Jamie Lee Curtis – Her Şey Her Yerde Aynı Anda

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Ke Huy Quan – Her Şey Her Yerde Aynı Anda

En İyi Dublör Performansı: Top Gun: Maverick

Yaşam Boyu Başarı Ödülü: Sally Field

Televizyon Ödülleri

En İyi Toplu Performans (Drama): The White Lotus

En İyi Toplu Performans (Komedi): Abbott Elementary

En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Jason Bateman – Ozark

En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Jennifer Coolidge – The White Lotus

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi): Jeremy Allen White – The Bear

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi): Jean Smart – Hacks

En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi): Sam Elliott – 1883

En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi): Jessica Chastain – George & Tammy

En İyi Dublör Performansı: Stranger Things