SAG Ödülleri verildi: Yine Oppenheimer

‘Oppenheimer’ Oscar’dan da bol ödülle dönmeyi garantiledi.

Oppenheimer / Cillian Murphy

Screen Actors Guild (Ekran Oyuncuları Birliği) 2024 Ödülleri Los Angeles’ta sahiplerini buldu. Hollywood’un ödül sezonunun Oscar’dan önceki son durağı SAG ödülleri aynı zamanda Oscar’ın habercisi olarak da tanımlanıyor.

‘Oppenheimer’ gecenin galibi oldu ve 10 Mart’taki Oscar törenini de garantiledi.

Christopher Nolan’ın tarihin akışını değiştiren atom bombasının yapılış hikayesini anlattığı ‘Oppenheimer’ filmi Altın Küre Ödülleri’nde en iyi drama dahil beş ödülle başı çekmişti.

Gecenin diğer önde gelen isimleriyse ‘The Holdovers’ın yıldızı Da’Vine Joy Randolph ve ‘Killers of the Flower Moon’un yıldızı Lily Gladstone’du.

SAG Ödülleri kazananlarının tam listesi şöyle:

En iyi aktör

Cillian Murphy – Oppenheimer

En iyi aktris

Lily Gladstone – Killers of the Flower Moon

En iyi yardımcı aktör

Robert Downey Jr. – Oppenheimer

En iyi yardımcı aktris

Da’Vine Joy Randolph – The Holdovers

En iyi oyuncu kadrosu – Oppenheimer

En iyi dublör topluluğu – Mission: Impossible – Dead Reckoning

Televizyon Kategorileri

TV ve mini dizi en iyi aktör

Steven Yeun – Beef

TV ve mini dizi en iyi aktris

Ali Wong – Beef

Drama dizisi en iyi aktör

Pedro Pascal – The Last of Us

Drama dizisi en iyi aktris

Elizabeth Debicki – The Crown

Komedi dizisi en iyi aktör

Jeremy Allen White – The Bear

Komedi dizisi en iyi aktris

Ayo Edebiri – The Bear

Drama dizisi en iyi kadro – Succession

Komedi dizisi en iyi kadro – The Bear

TV en iyi dublör topluluğu – The Lost of Us