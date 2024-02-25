SAG Ödülleri verildi: Yine Oppenheimer

‘Oppenheimer’ Oscar’dan da bol ödülle dönmeyi garantiledi.
Screen Actors Guild (Ekran Oyuncuları Birliği) 2024 Ödülleri Los Angeles’ta sahiplerini buldu. Hollywood’un ödül sezonunun Oscar’dan önceki son durağı SAG ödülleri aynı zamanda Oscar’ın habercisi olarak da tanımlanıyor.
‘Oppenheimer’ gecenin galibi oldu ve 10 Mart’taki Oscar törenini de garantiledi.
Christopher Nolan’ın tarihin akışını değiştiren atom bombasının yapılış hikayesini anlattığı ‘Oppenheimer’ filmi Altın Küre Ödülleri’nde en iyi drama dahil beş ödülle başı çekmişti.
Gecenin diğer önde gelen isimleriyse ‘The Holdovers’ın yıldızı Da’Vine Joy Randolph ve ‘Killers of the Flower Moon’un yıldızı Lily Gladstone’du.
SAG Ödülleri kazananlarının tam listesi şöyle:
En iyi aktör
Cillian Murphy – Oppenheimer
En iyi aktris
Lily Gladstone – Killers of the Flower Moon
En iyi yardımcı aktör
Robert Downey Jr. – Oppenheimer
En iyi yardımcı aktris
Da’Vine Joy Randolph – The Holdovers
En iyi oyuncu kadrosu – Oppenheimer
En iyi dublör topluluğu – Mission: Impossible – Dead Reckoning
Televizyon Kategorileri
TV ve mini dizi en iyi aktör
Steven Yeun – Beef
TV ve mini dizi en iyi aktris
Ali Wong – Beef
Drama dizisi en iyi aktör
Pedro Pascal – The Last of Us
Drama dizisi en iyi aktris
Elizabeth Debicki – The Crown
Komedi dizisi en iyi aktör
Jeremy Allen White – The Bear
Komedi dizisi en iyi aktris
Ayo Edebiri – The Bear
Drama dizisi en iyi kadro – Succession
Komedi dizisi en iyi kadro – The Bear
TV en iyi dublör topluluğu – The Lost of Us