Sabancı Vakfı kısa film yarışmasına davet ediyor: Başrolde kadınlar var

Sabancı Vakfı Kısa Film Platformu, ‘Başrolde kadınlar var’ sloganıyla yedinci kısa film yarışmasına davet ediyor. Son katılım tarihi 18 Kasım.

Türkiye’de 18-29 yaş arasındaki kadınların yarısının ne eğitimde ne de istihdamda yer aldığını söyleyen platform, kadın istihdamındaki sorunlar adına farkındalık yaratmak için katılımcıları kısa film yarışmasına bekliyor.

Ülkemizde istediği gibi bir eğitim alma imkanına sahip olamayan 3.5 milyon genç kadın var.

18-29 yaş arasındaki üç buçuk milyon kadın…



Güne alarm sesi ile başlamıyor, okula gitmenin tatlı telaşını yaşayamıyor. Şimdi 3.5 milyon genç kadın için harekete geçme vakti! ⏰ pic.twitter.com/ck7va9F3DG — Kısa Film Platformu / Sabancı Vakfı (@kisafilm_sv) October 31, 2022

Toplumsal gelişmenin bireylerin potansiyelinin ortaya çıkartılması ve ilham veren hikayelerin toplumla paylaşılmasıyla mümkün olacağı anlayışıyla yola çıkan Sabancı Vakfı, 2016 yılından bu yana ‘Kısa Film Uzun Etki’ isimli Kısa Film Yarışması’nı düzenliyor.

"Sizce ülkemizde ne eğitimde ne istihdamda yer alan gençlerin sayısı nedir?"



Türkiye’deki 18-29 yaş arasındaki her iki kadından biri ne eğitimde ne istihdamda! 18 Kasım’a kadar #NeEğitimdeNeistihdamdaYerAlanGençKadınlar’ı anlatan kısa filminle + pic.twitter.com/BWRiDJ75b7 — Kısa Film Platformu / Sabancı Vakfı (@kisafilm_sv) November 1, 2022

İlk yılında ‘Mülteci Kadınlar’, ikinci yılında ‘Çocuk İşçiler’, üçüncü yılında ‘Ayrımcılık’, dördüncü yılında ‘Dijital Yalnızlık’, beşinci yılında ‘Değişen İklimler, Değişen Hayatlar’, altıncı yılında ‘Yeni Dünyada Yeni Meslekler’ temalarını seçen yarışmanın 2023 yılı teması ‘Ne Eğitimde Ne İstihdamda Yer Alan Genç Kadınlar’ olarak belirlendi.