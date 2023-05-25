Saadet Partisi Erdoğan’ın ‘İmralı’ açıklamalarını hatırlattı

Saadet Partisi, muhalefeti PKK’yla işbirliği içinde gösteren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski açıklamalarının yer aldığı bir video paylaştı. Videoya, “İmralı’yla dirsek temasında olanları unutma” notu düşüldü.

Erdoğan, seçim döneminde millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu her miting ve televizyon programında hedef alırken, onun PKK’yla işbirliği içinde olduğunu ileri sürerek seçmenlerden oy istiyor.

Millet ittifakındaki Saadet Partisi de Erdoğan’ın geçmişteki sözlerini hatırlattığı bir video paylaştı. Videoda Erdoğan’ın şu sözleri yer aldı:

*Ben Milli İstihbarat Teşkilatı’mın mensuplarını kendi başbakanlığım döneminde İmralı’ya gönderenim. Ve açıkça söylüyorum, yarın da gönderirim, öbür gün de gönderirim.

*Bir başbakan olarak ben arkadaşlarımı daha önce İmralı’ya gönderdim. Aynı şekilde Oslo’ya gönderdim. Daha sonra Hakan bey (MİT Başkanı Hakan Fidan) döneminde bu adımları İmralı’da da, Oslo’da da attık. Şu anda da yine gerekli gördüğümüz anda yaparız. İmralı için de yaparız Oslo için de yaparız.