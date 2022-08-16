Ryan Reynolds ve Rob McElhenney beyin kanseri küçük kız için bağış yaptı

Oyuncular Ryan Reynolds ve Rob McElhenney son evre beyin kanseri hastası dört yaşındaki çocuk için 20 bin sterlin bağışladı.

Fotoğraf: Twitter-Reuters

Aria isimli çocuğun annesi Melanie Hodgkiss oyuncuları katkısı nedeniyle överek mutluluk gözyaşları döktüğünü anlattı.

Hodgkiss ve eşi kızlarının beyin tümörü için aylık 3 bin sterlin ödedikleri bir ilaçla alternatif tedavi deniyor.

2021’de Galler futbol takımı Wrexham’ı satın almıştı. Hodgkiss Twitter hesabından kızının Wrexham formasıyla fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafa McElhenney’den “Çok güzel görünüyorsun” Aria yanıtı geldi. Ardından oyuncu 10 bin sterlinlik bağışının geldiğini anlatan anne sonrasında Reynolds’tan da aynı miktarda bağış geldiğini görünce gözlerini inanamadığını söyledi.

Oyuncuların bağışıyla birlikte kampanyayla toplanması hedeflenen 60 bin sterlinin de üzerinde miktara ulaşıldı.

Aria’nın ONC201 isimli ilacı Almanya’dan getiriliyor ve aileye maliyeti her ay 3 bin sterline kadar çıkabiliyor. Radyoterapi de gören Aria yürüyemiyor ve sol tarafını kullanamıyor.

Anne Hodgkiss “Korkunç bir kanser, yarın ne olur bilemiyoruz” dedi.