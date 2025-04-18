Ryan Gosling 'Star Wars' evrenine katıldı



Ryan Gosling, 2027’de vizyona girecek ‘Star Wars’ filminde başrol oynayacak.

Fotoğraf:Lucas Film / X hesabı

Son olarak ‘Barbie’ filmindeki ‘Ken’ rolüyle ses getiren Ryan Gosling ‘çok çok uzak bir galaksiye doğru’ yola çıkıyor.

Yıldız oyuncu, Mayıs 2027’de vizyona girmesi planlanan ‘Star Wars: Starfighter’ filminde başrol oynayacak.

Çekimlerine bu sonbaharda başlanması planlanan yapım, ‘Skywalker’ hikayesinin dışında bağımsız bir film. Zaman, 2019’da vizyona giren ‘Star Wars: Bölüm IX – Skywalker’ın Yükselişi’ filminden yaklaşık beş yıl sonrası.

Fotoğraf: Lucas Film / X hesabı

Filmin detayları, Japonya’da düzenlenen hayran etkinliğinde duyuruldu. Ekkinlikte sahneye çıkan Gosling şunları söyledi:

“Yıldız Savaşları’nı rüyamda görürdüm. Her zaman oradaydı, bir bakıma kültürün DNA’sında var. Bence bu, bir filmin ne olduğuna dair fikrimi çerçeveledi. Senaryo çok iyi, hikaye çok fazla macera, çok fazla duygu ve orijinal karakter içeriyor. Evrenin belki de görmediğimiz bir tarafına ışık tutmak için bir fırsat.”

2012’de Disney’in satın almasından bu yana ‘Yıldız Savaşları’ evreni hayli genişledi. Şirket orijinal Skywalker hikayesinin devamı niteliğinde bir üçlemenin yanısıra bir dizi yan film ve dizi siparişi verdi.

Lucasfilm, 2015-2019 yıllarınmda her yıl yeni bir ‘Star Wars’ filmi yayınladı; bunlar arasında Skywalker serisinde ‘Güç Uyanıyor’, ‘Son Jedi’ ve ‘Skywalker’ın Yükselişi’nin yanısıra bağımsız yapımlar ‘Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi’ ve ‘Solo: Bir Star Wars Hikayesi’ yer alıyordu.

Seri ayrıca Disney+’ta ‘The Mandalorian’, ‘The Book of Boba Fett’, ‘Obi-Wan Kenobi’ ve ‘Andor’ gibi yapımlarla platform sektörüne de adım attı.

Serinin bir sonraki film ‘The Mandalorian’ serisinin yan ürünü ‘The Mandalorian & Grogu’, Mayıs 2026’da vizyona girecek.