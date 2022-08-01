Rüzgar yön değiştirince paraşütçü piknik sofrasına ‘indi’

Artvin’in Şavşat ilçesindeki festivalde gösteri uçuşu yapan yamaç paraşütü pilotu, rüzgarın yön değiştirip şiddetlenmesi üzerine piknik yapan vatandaşların üzerine indi.

Görüntü: AA

AA’nın aktardığına göre Şavşat Belediyesi ilçenin tanıtımı için düzenlenen iki günlük Sahara Kültür ve Sanat Festivali kapsamında altı yamaç paraşütü pilotu gösteri yaptı.

Sahara Dağı’nın 2 bin rakımlı noktasından 450 metrelik uçuşla festival alanına iniş yapan pilotların gösterisi ilgiyle izlendi.

Yamaç paraşütü pilotlarından Selçuk Mahmutoğlu’nun inişi sırasında rüzgar yön değiştirerek şiddetini artırdı. Mahmutoğlu, festival alanında vatandaşların piknik yaptığı alana inmek zorunda kaldı.

Alanda piknik yapan bazı kişilere çarpan Mahmutoğlu’nun paraşütü de ağaç dallarına takıldı.

Yaralananın olmadığı olay anı, festivalde çekim yapan bir fotoğrafçı tarafından kaydedildi.