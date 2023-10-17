Rutine döndü: Metro merdivenine yine sabotaj

İstanbul’da metron merdiveninin sabote edilişi görüntülendi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun’un X’ten (Twitter) paylaştığı videoda Cennet Mahallesi istasyonunda bir kişinin metro çıkışında yürüyen merdiveni durdurduğu görülüyor.
Ongun, şu notu düştü: “Bu sabah, Küçükçekmece Cennet Mahallesi. Yürüyen merdivenleri durduran, bozan, sabote eden; asansörlere zarar veren kişiler hakkında rutin olarak cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduğumuzu hatırlatırız.”
Yürüyen merdivenler sık sık durduruluyor. 12 Eylül’de İBB, metroda bir grup gencin yürüyen merdiveni durdurduğu, alandaki A Haber muhabirinin de hemen ‘çalışmayan yürüyen merdiven haberi’ yaptığına dair görüntü paylaşmıştı.