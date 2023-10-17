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Yaramazlara biraz batar!

Rutine döndü: Metro merdivenine yine sabotaj

İstanbul’da metron merdiveninin sabote edilişi görüntülendi.

Fotoğraf: Twitter

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun’un X’ten (Twitter) paylaştığı videoda Cennet Mahallesi istasyonunda bir kişinin metro çıkışında yürüyen merdiveni durdurduğu görülüyor.


Ongun, şu notu düştü: “Bu sabah, Küçükçekmece Cennet Mahallesi. Yürüyen merdivenleri durduran, bozan, sabote eden; asansörlere zarar veren kişiler hakkında rutin olarak cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduğumuzu hatırlatırız.”

Yürüyen merdivenler sık sık durduruluyor. 12 Eylül’de İBB, metroda bir grup gencin yürüyen merdiveni durdurduğu, alandaki A Haber muhabirinin de hemen ‘çalışmayan yürüyen merdiven haberi’ yaptığına dair görüntü paylaşmıştı.

İBB paylaştı: Metroda ‘sabotaj, kumpas ve yalan haber’

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