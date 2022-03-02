Rusya’nın saldırılarında Ukraynalı iki futbolcu hayatını kaybetti

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), Ukraynalı futbolcular Vitalii Sapylo ve Dmytro Martynenko’nun Rusya’nın saldırıları nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
Organizasyonun Twitter’daki paylaşımında, Karpaty Lviv’in genç takımında forma giyen 21 yaşındaki Sapylo ve amatör lig ekiplerinden Gostomel’in oyuncusu 25 yaşındaki Martynenko’nun hayatını kaybettiği belirtildi.
Futbol camiasında ilk can kayıplarının duyurulduğu açıklamada, Ukraynalı futbolcuların ailelerine, arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı dilendi.
AA’nın aktardığı Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Martynenko, Rus güçlerinin yaşadığı apartmana düzenlediği bombalı saldırı sırasında, direniş birliklerine katılan Sapylo ise Kiev yakınlarındaki çatışmada hayatını kaybetti.