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Yaramazlara biraz batar!

Rusya’dan Wikipedia’ya Ukrayna işgaliyle ilgili içeriklerden dolayı bir ceza daha

Rusya’da, Wikipedia’nın Rus ordusu hakkındaki bilgileri ve Ukrayna işgaline dair sahte olduğu iddia edilen bilgileri silmediği gerekçesiyle platformun sahibi Wikimedia Foundation’a 2 milyon ruble (yaklaşık 26 bin dolar) ceza verildi.

Fotoğraf: Reuters

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumunun (Roskomnadzor) Wikimedia Foundation’a yönelik uyarısı üzerine açılan dava, başkent Moskova’daki Taganskiy Bölgesel Mahkemesi’nde görüldü.


Mahkeme, Rusya Silahlı Kuvvetlerine bağlı bazı birlikler hakkında ülkenin savunma kapasitesini zayıflatacak bilgilerle Ukrayna’da Harkov, Mariupol ve Lisiçansk kentlerindeki çatışmalara ilişkin sahte olduğu iddia edilen bilgilerin silinmediği gerekçesiyle Wikimedia Foundation’a 2 milyon ruble para cezası verdi.

Wikipedia, söz konusu bilgilerin açık kaynaklar ve uluslararası örgütlerden alındığını savunuyor.

Wikipedia, 2022’de de benzer gerekçelerden iki defa para cezasına çarptırılmıştı. Wikipedia’ya toplam 7 milyon ruble (yaklaşık 93 bin dolar) ceza verilmişti.

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Akşam Postası / 1 Mart 2023

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