Rusya’dan Britanya’ya gözdağı: Ukrayna’ya asker konuşlandırırlarsa bu savaş ilanı olur

Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Britanya’nın Ukrayna’ya askeri birlik konuşlandırmasının Rusya’ya karşı savaş ilanı anlamına geleceğini söyledi.

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AA’nın haberine göre Medvedev, sosyal medya hesabından Britanya’nın Ukrayna’yla güvenlik alanında anlaşma imzalamasına tepki gösterdi.

Medvedev, “Umarım ebedi düşmanlarımız kibirli İngilizler, resmi askeri birliklerini Ukrayna’ya konuşlandırmanın ülkemize savaş ilanı anlamına geleceğini anlarlar” ifadesini kullandı.

Güvenlik anlaşması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yle Britanya Başbakanı Rishi Sunak Kiev’de iki ülke arasında güvenlik alanında anlaşma imzaladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi’ne göre anlaşmada, Ukrayna’ya uluslararası tanınmış sınırları dahilinde toprak bütünlüğünü koruma, ekonomisini yeniden inşa etme, Rusya’nın herhangi bir askeri tırmanışını veya yeni saldırganlığını önleme ve aktif bir şekilde caydırmanın Kiev’e verilen güvenlik taahhütlerinin ana bileşenleri olduğu aktarıldı.

Anlaşmaya göre, Ukrayna’ya 2024’te 2,5 milyar sterlin daha destek verilecek, Ukrayna’nın deniz filosunun gelişimine katkı sağlanacak. Bu anlaşmanın yürürlükte olduğu 10 yıl boyunca Ukrayna’ya destek sağlamaya devam edilecek.