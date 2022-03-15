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Yaramazlara biraz batar!

Rusya’da canlı yayında savaş protestosu


Rusya’da devlet kontrolündeki TV kanalında akşam haberleri sırasında savaş karşıtı pankart taşıyan bir kadın yayına girdi.

Fotoğraf: BBC

Channel 1 kanalında yaşanan olayda spikerin arkasından net bir şekilde görünen pankartta “Savaşa hayır, propagandaya inanmayın, burada size yalan söylüyorlar” yazılıydı. Kadının adının Marina Ovsyannikova olduğu ve kanalda editör olarak çalıştığı öğrenildi.


Gözaltında olduğu düşünülen Ovsyannikova’nın canlı yayın sırasında “Savaşı durdurun” dediği de duyuluyor. Ardından yayın kesilip başka bir görüntüye geçiliyor.

Canlı yayındaki protestosundan önce kadının Ukrayna’daki olayları suç olarak adlandırdığı ve yayınları için “Kremlin propagandası” dediği bir kanalda çalışmaktan utanç duyduğunu anlattığı bir video de çektiği ortaya çıktı.

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