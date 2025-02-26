Rusya ve ABD heyetleri İstanbul'da görüşecek

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rus ve ABD heyetlerinin yarın İstanbul’da buluşacağını duyurdu.

Riyad toplantısı… Fotoğraf: AA

ABD ve Rusya heyetleri 18 Şubat’ta Ukrayna’daki savaşı sonlandırmak için Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da toplantı düzenlemişti. Toplantı dört buçuk saat sürmüştü.

Görüşmede şu isimler yer almıştı:

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz

Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff

Uşakov, toplantıdan sonra iki ülke heyetlerinin Ukrayna konusunda görüşmeyi sürdüreceğini belirterek şunları söylemişti:

“İki ülke heyetleri arasında yakın çalışmalar yapılması gerekiyor. Biz buna hazırız ancak liderlerin görüşmesine ilişkin bir tarih vermek henüz zor.”

Rus haber ajansı TASS’ın aktardığına göre Lavrov, Rusya ve ABD heyetlerinin İstanbul’da yarın bir araya geleceğini duyurdu.

Dışişleri bakanı önceki ABD yönetiminden kalma sorunların yarattığı karşılıklı sorunları çözmek için buluşacaklarını belirtti.

Lavrov’un 24 Şubat Ankara ziyareti

Lavrov 24 Şubat’ta Ankara’yı ziyaret etmiş ve mevkidaşı Hakan Fidan’la görüşmüştü.

Görüşmenin ardından ortak basın toplantısında Lavrov şunları söylemişti:

* Türk dostlarımızı görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgilendirdik. Riyad’daki görüşmelerde farklı görüşler ortaya çıktı. ABD’li ortaklarımızla görüşmelerimize devam edeceğiz. Bu konuda bir uzlaşı var.

* Savaşın ortaya çıkma sebepleri ortadan kaldırılmadan bitmesi mümkün değil.