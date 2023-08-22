Rusya: Ukrayna’yla ilgili çözüm önerilerine açığız

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna krizi için diplomatik çözüme açık olduklarını söyledi.

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Sputnik Türkçe’de yer alan habere göre Zaharova, Ukrayna krizi için diplomatik çözüme açık olduklarını ve tüm ciddi önerilere cevap vermeye hazır olduklarını belirtti.

Zaharova, Brezilya medyasına açıklamasında, “Barışı sağlamayı amaçlayan arabuluculuk ve insani girişimleri son derece takdir ediyoruz” ifadesini kullandı.

“Krizin diplomatik çözümüne her zaman açık olduk ve olmaya devam ediyoruz ve gerçekten ciddi önerilere yanıt vermeye hazırız” diyen Zaharova, Ukrayna yönetiminin Rusya’yla müzakereleri yasakladığını ifade etti.