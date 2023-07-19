Rusya, Türkiye’ye yangın söndürme uçağı gönderdi

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, orman yangınlarını söndürmek için Türkiye’ye 2 Be-200 amfibi yangın söndürme uçağı gönderdiklerini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatı ve Türk tarafının talebi doğrultusunda Rostov-na-Donu şehrindeki Platov havaalanından bakanlığa ait iki amfibi yangın söndürme uçağının havalandığı belirtildi.

Uçakların Muğla ve İzmir’deki yangınlarda görev yapacağı kaydedilen açıklamada, “Rusya Acil Durumlar Bakanlığı havacılık grubu, zor koşullarda çalışmaya hazırdır. Be-200 model uçaklar, yangınları izlemek ve tespit etmek için yeryüzünün görüntüsünü ileten kızılötesi termal kameralarla donatılmıştır” dendi.