Rusya, Macaristan’a iki nükleer reaktör kuracak

Rusya, Macaristan’da iki yeni nükleer reaktör inşa edeceğini duyurdu.

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AA’nın aktardığına göre, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumunun (ROSATOM) gelecek haftalarda Macaristan’da iki yeni nükleer reaktör inşa etmeye başlayacağını açıkladı.

Szijjarto, Facebook’taki paylaşımında “İnşaat başlasın” diyerek bunun önemli bir adım olduğunu vurguladı. Bu şekilde Macaristan’ın uzun vadede enerji güvenliğinin sağlanacağını belirten Szijjarto, böylece enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların önüne geçileceğini kaydetti.

Szijjarto, reaktörlerin 2030’a kadar faaliyete hazır olacağı bilgisini paylaştı.

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna’yı işgal etmesinden sonra Rusya’ya karşı ağır yaptırımlar uygulamaya başlamış ve Rusya’yla ilişkilerini olabildiğince minimum seviyeye indirmişti.

Macaristan, birlik içerisinde Rusya’ya en yakın ülke olarak biliniyor. Macaristan, uluslararası baskıdan dolayı bazı yaptırımları uygulamayı kabul etse de Rusya’yla ilişkisini olağan akışında sürdürüyor ve Rusya’ya yönelik bazı adımlarda AB’nin önünü tıkamıştı.