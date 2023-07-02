Russell Crowe, rol almadığı film için para istedi

Oscar ödüllü Avustralyalı oyuncu Russell Crowe, Gladyatör’ün devam filminde yer almamasına karşın kendisine ödeme yapılması gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali

Ridley Scott yönetmenliğindeki 2000 yapımı ‘Gladyatör’ filminde başrolde yer alan ve bir sürü ödüle layık görülen Crowe, devam filmine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Scott, uzun zamandır beklenen devam filminde başrol seçimini Paul Mescal’dan yana kullansa da sorular hala Crowe’a yöneltiliyor.

Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali’nde düzenlenen basın toplantısına katılan Crowe, bu sorulara esprili bir şekilde yanıt verdi.

Filmde herhangi bir sahnesi olmasa da kendisine sorulan sorular nedeniyle ödeme almayı hak ettiğini söyleyen Crowe “Filmde yer almadığım halde bana sorulan sorular için para ödüyor olmalılar” dedi.

Rol almadığı film hakkında bilgi sahibi olmadığını belirten oyuncu, filme dönüşü için umut besleyenlere de “O dünyada ölüyüm ve toprağın altındayım. İşte bu kadar” sözleriyle karşılık verdi.

Crowe, filmle ilgili hiçbir şey bilmese de Scott’a güvendiğini ve iyi bir iş çıkarmasını beklediğini söyledi.