Russell Crowe hayranlarına seslendi: Türkiye’ye gitmek için plan yapın

Oscar ödüllü oyuncu Russell Crowe, hayranlarını Türkiye’yi ziyaret etmeye çağırdı.

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Daha önce yönetmenliğini yaptığı ‘The Water Diviner’ (Son Umut) filmi için Türkiye’de bulunan Crowe, kendisini Türkiye’ye davet eden bir Twitter kullanıcısına verdiği cevapta, “Türkiye’yi çok seviyorum. Ne kadar da büyüleyici ve güzel bir ülke. Türkiye’ye hiç gitmediyseniz gitmek için gerçekten bir plan yapın” ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Crowe’un gönderisi, çok sayıda kullanıcı tarafından beğenilip paylaşıldı.