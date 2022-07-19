Rus tenisçi Kasatkina eşcinsel olduğunu açıkladı

Rusya’nın 1 numaralı kadın tenis oyuncusu Daria Kasatkina eşcinsel olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Rus blogger Vitya Kravchenko’ya konuşan, dünya sıralamasında 12 numaradaki tenisçi, bir kadınla birlikte olduğunu ve artık ‘dolap içinde yaşamanın’ kendisi için mümkün olmadığını anlattı.

‘Dolaptan çıkmak’ LBGTi+’ların cinsel kimliğini açıkça duyurması anlamında kullanılan bir terim.

Kasatkina Instagram hesabından artistik buz patenci sevgilisi Natalia Zabiiako ile fotoğrafını da paylaştı.

Fotoğraf: Instagram

25 yaşındaki tenisçi Rusya’da eşcinsellik ve LGBTi+ hakları karşıtı tutuma da değinerek “Rusya’da birçok mesele tabu. Birinin ‘eşcinsel olmak istemesi‘ fikri çok saçma. Bence dünyada heteroseksüel olmaktan daha kolay bir şey yok” dedi.

Yıldız tenisçi sözlerini şöyle sürdürdü: “Cidden bir seçim söz konusu olsaydı kimse eşcinsel olmayı seçmezdi. Neden hayatını zorlaştırasın ki? Özellikle de Rusya’da… Anlamı ne?”

Rusya’da mevcut ‘eşcinsellik propagandası‘ yasası 2013’te çıkarılmıştı. Yasa Onur yürüyüşlerini yasaklamak ve eşcinsel hakları aktivistlerini tutuklamak için kullanılıyor.

Bu yasayı hem yetişkinlere hem reşit olmayanlara LGBTİ+ ilişkileri ‘teşvik etmeyi’ ve sinemalarda LGBT+ içerikleri yasaklayacak şekilde genişletilmesi isteniyor.

İspanya’nın Barcelona şehrinde kaydedilen röportajda Kasatkina Rusya’da hiçbir zaman kız arkadaşının elini tutararak dolaşamayacağına dair endişelerini paylaştı: “Dolapta yaşamak imkansız. Önemli olan kendinle barışarak yaşamak, diğer herkesi s**tir et.”

Cinsel kimliğini açıklarken geçen ay eşcinsel olduğunu duyuran Rus futbolcu Nadya Karpova’dan ilham aldığını söyleyen Kasatkina “Nadya açılarak yalnızca üzerindeki yükten kurtulmadı aynı zamanda başkalarına da yardım etti” dedi.

Bu yılkı Fransa Açık’ta yarı finalistlerden biri olan tenisçi sporda veya başka alanlarda etkili isimlerin bu konuda düşünlerini ifade etmesinin önemine dikkat çekerek zor zamanlar yaşayan ve desteğe ihtiyacı olan gençler için önemli olduğunu söyledi.

Röportajda Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline de değinen ve bir kabus olarak nitelendiren Kasatkina hayatta en çok istediği savaşın bitmesi olduğunu belirtti.

Röportaj sonrası Rusya’ya dönememekten korkuyor musun diye sorulunca Kasatkina ağlamaya başladığı görülüyor.