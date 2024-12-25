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Yaramazlara biraz batar!

Rus şirketler uluslararası ödemelerde Bitcoin kullanmaya başladı

Rus şirketler, uluslararası ödemelerde Bitcoin ve kripto varlıkları kullanmaya başladı.

Fotoğraf: AA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ağustosta imzaladığı kararnameyle ülkede kripto paraların uluslararası ödemelerde ve Forex işlemlerinde deneysel olarak kullanılması yasal hale getirilmişti.


Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, ülkedeki şirketlerin uluslararası ödemelerde Bitcoin ve farklı dijital varlıkları kullanmaya başladığını duyurdu.

Siluanov, “Rusya’da madencilikle elde edilen Bitcoinler, uluslararası ödemeler için kullanılabiliyor. Bu tür ödemeler başladı” dedi.

Bakan, bu ödeme şeklinin gelecek yıl da geliştirileceğini ve genişletileceğini söyledi.

Rusya’da kripto para almak serbest ancak kripto paraların ülke içinde ödeme şekli olarak kullanılması yasak.

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