Rus şirketler uluslararası ödemelerde Bitcoin kullanmaya başladı

Boykotun hedefindeki organizasyon şirketi DBL Entertainment tüm projelerden çekildiğini duyurdu. Dolmabahçe A.Ş. bünyesindeki şirketin sahibi Özkan, protestoculara yönelik kullandığı ‘vatan hainliği’ ifadesinin ‘bağlamından koparıldığını’ söyleyerek tüm projelerden çekildiklerini duyurdu: ”Değerli ekip arkadaşlarımı ve yürüttüğümüz projeleri olumsuz etkilememesi adına DBL Entertainment olarak projelerin tamamından çekiliyoruz.” Özkan’ın Maltepe mitingi sırasındaki Espressolab protestolarına ‘vatan hainliği’ demesinin ardından sanatçılar ve […]