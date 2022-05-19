Kripto paralar Rusya’da ödeme sistemi olarak yasallaşabilir

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, kripto paraların ülkede bir ödeme sistemi olarak yasallaşabileceğini söyledi.

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Batılı ülkelerin, Rusya’nın Ukrayna işgali sonrası uygulamaya başladığı yaptırımlar ülkedeki kripto para kullanımını artırmıştı. Bankalara yapılan yaptırımlara rağmen kripto para borsaları Rusya’dan çıkmayı reddetmişti.

Moskova’da düzenlenen bir etkinlikte, kripto paraların bir ödeme sistemi olarak yasallaşıp yasallaşmayacağına yönelik soru üzerine Rus bakan Manturov, “Bence yasallaşacak. Buradaki asıl soru bunun nasıl ve ne zaman olacağı, nasıl düzenleneceğidir” dedi.

Rus hükümetinin ve Rusya Merkez Bankası’nın bu konu üzerinde yoğun şekilde çalıştığını dile getiren Manturov, “Herkes zamanın bunu gerektirdiğini, er ya da geç bir şekilde gerçekleşeceğini anlıyor” dedi.

Manturov, kripto paraların bir ödeme sistemi olarak kullanılmasına dair sürecin tümüyle Rusya Merkez Bankası tarafından belirlenecek mevzuatlara göre uygulanması gerektiğinin altını çizdi.