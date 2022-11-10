Rus ordusu Herson’dan çekilme kararı aldı, Ukrayna temkinli

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, dün Rus güçlerinin Herson’un yakınındaki Dinyeper nehrinin batı kıyısından çekileceğini açıkladı. Rusya’nın bu hamlesi, savaşta bir dönüm noktası olarak yorumlanıyor.

Ukrayna ise açıklamaya temkinli bir yanıt vererek, Rus güçlerinin bir kısmının hâlâ bölgede olduğunu ve bölgeye destek birlikleri gönderildiğini belirtti.

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Rusya, Ukrayna’nın Herson kentinden geri çekilme kararı, savaşın başlangıcından bu yana en büyük yenilgisi olarak yorumlanıyor. Reuters’ın haberine göre ABD’li bir general, işgalin başlangıcından bu yana 100,000 Rus askerinin öldüğünü veya yaralandığı tahmininde bulundu.