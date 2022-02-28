Rus kulüpleri ve milli takımlarının hem FIFA hem UEFA organizasyonlarına katılımı askıya alındı

FIFA ve UEFA, Rus kulüpleri ve milli takımlarının organizasyonlarına katılımını askıya aldı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) Rus ve Belaruslu sporcuları ve yetkilileri uluslararası organizasyonlara davet etmemeleri ya da katılımlarına izin vermemeleri çağrısı sonrası FIFA ve UEFA harekete geçti.

FIFA ve UEFA’nın ortak açıklamasına göre Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi sebebiyle ek tedbirler alınmasına karar veren FIFA Konseyi ve UEFA İcra Kurulu, kararın ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağını belirtti.

AA’nın aktardığına göre her iki birliğin başkanının, Ukrayna’daki durumun hızla iyileşmesini, böylece ‘futbolun yeniden insanlar arasında birlik ve barışın taşıyıcısı olabilmesini umut ettiği’ ifade edildi.