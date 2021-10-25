Genç doktorun nöbet dönüşü ölümü üzerine tüm hastanelerde eylem

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu, kadın hastalıkları ve doğum kliniği asistanlarından Rümeysa Berin Şen’in nöbet dönüşü trafik kazasında yaşamını yitirmesi sonrası çalışma şartlarının düzelmesi için bugün saat 12:30’da tüm hastanelerde eylem yapacak.

Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği asistanı Rümeysa Berin Şen nöbet çıkışı evine dönerken kullandığı otomobille yaptığı kazada hayatını kaybetmişti. TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu, ölümü, ‘yoğun iş yükü, gün aşırı uykusuz nöbetlerin yol açtığı çalışma koşulları‘na yormuştu.

TTB’den yapılan açıklamada ”Bir arkadaşımızı daha tükenmişliğe, intihara, kaza görünümlü cinayetlere vermemek için, nöbet ertesi izin hakkımızı alana, çalışma şartlarımız düzelene kadar dayanışmamızı ve mücadelemizi büyüteceğiz” dendi ve hastanelerde 12:30’daki eyleme çağrı yapıldı.

Sağlık Bakanlığı’nın 2019 istatistiklerine göre Türkiye’de toplam 160 bin 810 hekim var. Asistan sayısı ise 28 bin 768. Ancak asistanlar, yıllardır bilinen ancak çözülmeyen ve kronikleşen sorunlardan dolayı mutsuz ve umutsuz.